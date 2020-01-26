الجيش يضرب بقوة أوكار الإرهابيين وتحصيناتهم غرب مدينة حلب-فيديو

حلب-سانا

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عملية استهداف واسعة ووجهت ضربات مركزة ضد أوكار وتحصينات المجموعات الإرهابية على طول الخط الممتد من جمعية الزهراء وصولاً إلى مناطق الراشدين غرب حلب.

وذكر مراسل سانا في حلب أن وحدات الجيش استهدفت هذه الليلة بشكل واسع التنظيمات الإرهابية ودكت أوكارها وتحصيناتها في كفر حمرة والراشدين والمنصورة وخان العسل ومحيط كفر ناها غرب حلب وذلك رداً على خروقات التنظيمات واعتداءاتها على الأحياء الأمنة في حلب.

وبين المراسل أن ضربات الجيش المكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ والتي سمع صداها في مختلف مناطق مدينة حلب كبدت الإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد ودمرت راجمة صواريخ ومنصات إطلاق القذائف الصاروخية وأدت إلى انهيارات واسعة في صفوفهم على طول الخط الممتد من جمعية الزهراء وصولاً إلى مناطق الراشدين غرب حلب.

وكان مصدر عسكري أكد في وقت سابق اليوم أن الجيش العربي السوري مصمم على وضع حد نهائي لخروقات واعتداءات إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع لهم على المدنيين في المناطق الأمنة ومواقع الجيش في حلب وإدلب.