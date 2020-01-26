تجدد أعمال الشغب لعدد من المتظاهرين وسط بيروت

بيروت-سانا

تجددت أعمال الشغب لعدد من المتظاهرين في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم حيث حاول بعضهم إزالة البوابة الحديدية والأسلاك الشائكة التي وضعتها القوى الأمنية لحماية مداخل مجلس النواب ومحيط السراي الحكومي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن محتجين أقدموا على رشق عناصر القوى الأمنية لحماية السراي الحكومي بالحجارة بعد إزالتهم الشريط الشائك وخلع البوابة الحديدية والحواجز الإسمنتية ما اضطر القوى الأمنية إلى استخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع في محاولة لإبعادهم عن المكان مشيرة إلى أن المواجهات اشتدت بين المتظاهرين وعناصر القوى الأمنية مع إصرار محتجين على دخول السراي الحكومي وإطلاقهم مفرقعات نارية على العناصر الأمنية.

ولفتت الوكالة إلى وقوع عدد من الإصابات نتيجة احتدام المواجهات وإصرار المحتجين على الاستمرار في رمي الزجاجات المائية والحجارة على القوى الأمنية التي عمدت إلى ملاحقة المحتجين وإبعادهم عن أسواق ووسط بيروت وعن مداخل مجلس النواب.

ودعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المحتجين إلى التخلي عن أعمال الشغب والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي ومغادرة ساحة رياض الصلح حفاظًا على سلامتهم.