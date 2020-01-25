قاسم: أمريكا هي المسبب للأزمات والفوضى في المنطقة والعالم

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن محور المقاومة أفشل المخططات الصهيوأمريكية في المنطقة.

وقال قاسم في كلمة اليوم في بعلبك إن “مخططات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في إخضاع المنطقة من خلال الإبقاء على تنظيم “داعش” الإرهابي واستخدام سلاح الإرهاب ضد الشعوب قد فشلت وهزمت في هذه المواجهة” لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي مسبب الأزمات والمصائب والفوضى ومشاكل الشعوب في المنطقة والعالم.

وجدد قاسم التأكيد على التمسك بخيار المقاومة وصمودها حتى التحرير والحصول على كل الحقوق المشروعة .

من جهة ثانية رحب قاسم بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الذي تم بإرادة اللبنانيين وخياراتهم بعيداً عن الشروط والإملاءات الأمريكية .

وفي سياق آخر أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني أن الضغوط الأمريكية التي تفرض على دول المنطقة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتمرير ما تسمى “صفقة القرن” ونهب مصادر الطاقة وشرذمة مقدرات الأمة.

وجدد فوعاني في كلمة اليوم التأكيد على وحدة الصف خلف القضية المركزية فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس الشريف مؤكداً أن الشعوب العربية لن تسمح للأمريكي أو الصهيوني أو بعض الحكام المضللين بفرض ما تسمى “صفقة القرن”.