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منتخب سورية يتلقى خسارته الثانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

2020-01-25

أبوظبي-سانا

تلقى منتخب سورية يمثله نادي الاتحاد خسارته الثانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة وذلك أمام فريق بيروت اللبناني بنتيجة 74-88 نقطة.

وكان منتخبنا قد خسر أمس أمام مايتي بورت الفلبين بنتيجة 72-77 نقطة في أولى مبارياته بالبطولة .

ويلتقي منتخبنا يوم غد مع النجم الرادسي ويختتم الدور الأول بلقاء منتخب الامارات الأربعاء القادم.

فيما يواجه الوثبة الذي خسر أمس أمام هوبس اللبناني بنتيجة 87-91 نقطة فريق الجامعة الأمريكية غدا ثم الاتحاد السكندري في اليوم التالي ويلعب مع الرياضي اللبناني الثلاثاء المقبل ويختتم هذا الدور بمواجهة سلا المغربي الأربعاء المقبل.

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