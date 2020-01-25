سياسي روسي: الولايات المتحدة وراء تفشي فيروس كورونا

موسكو-سانا

اعتبر زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي أن الولايات المتحدة تقف وراء تفشي فيروس “كورونا” عبر العالم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن جيرينوفسكي قوله أثناء لقائه طلابا وأساتذة في معهد الحضارات العالمية بموسكو اليوم إن “الفيروس الجديد أزمة مصطنعة تقف وراءها الولايات المتحدة التي تتصرف بدوافع اقتصادية وتخشى من عدم قدرتها على ملاحقة الصين”، معتبراً أن الأوضاع ستهدأ في غضون شهر.

ولفت جيرينوفسكي إلى حدوث أزمات مماثلة في السابق مشابهة لتفشي فيروس “كورونا” مذكرا بأن انتشار إنفلونزا الطيور وغيرها من الفيروسات ادى إلى فرض حظر على استيراد لحم البقر البريطاني وإلى شراء كثيف للأدوية ما أدر مليارات الدولارات على شركات الأدوية وعلى أشخاص معينين.