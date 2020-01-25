الحرارة غداً حول معدلاتها وتحذير من تشكل الجليد وحدوث الصقيع والضباب ليلاً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة غدا ارتفاعها التدريجي وتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويحذر ليلا من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية ومن حدوث الصقيع والضباب في المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..