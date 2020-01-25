صدور المجلد الخامس من موسوعة العلوم والتقانات

دمشق-سانا

صدر عن هيئة الموسوعة العربية المجلد الخامس من موسوعة العلوم والتقانات وشمل مجموعة من البحوث العلمية والتقانية المبوبة.

وأرفقت بالمجلد جداول وأشكال ورسوم وصور ملونة ومعادلات رياضية في مختلف الاختصاصات العلمية والتقانية والهندسة المدنية والعمارة والكهرباء وعلوم الحاسوب والبرمجيات والمعلوماتية والتقانات الصناعية والزراعة والتغذية والبيئة وعلوم الحياة والفضاء والفلك إلى جانب العلوم البحتة كالفيزياء والكيمياء والرياضيات والجيولوجية.

ويحوي المجلد تتمة بحوث حرف الباء وفق المنهجية المتبعة في الموسوعة التي أعدها وكتبها وألفها وراجعها وحققها باحثون أكاديميون متعمقون كل في اختصاصه ومتتبعون لأحدث ما توصل إليه العلم والتقانة في هذا العصر.

يشار إلى أن فريق العمل الذي يعد مجلدات موسوعة العلوم يرفده طاقم فني وإداري ولغوي من هيئة الموسوعة العربية بإشراف مديرها العام الدكتور محمود السيد والدكتور فوزي عوض رئيس موسوعة العلوم والتقانات.

يذكر أن هيئة الموسوعة العربية أنجزت كتاباً من الموسوعة الطبية عن علم المناعة بإشراف الدكتور زياد درويش كما سيصدر قريباً المجلد الخامس من موسوعة الآثار في سورية.

ميس العاني