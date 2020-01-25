الأردن يتخذ إجراءات لإجلاء مواطنيه في ووهان الصينية بسبب كورونا

عمان-سانا

أعلنت السلطات الأردنية اليوم أنها بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجلاء مواطنيها المقيمين في مدينة ووهان الصينية بسبب وباء كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا عن مصدر رسمي قوله إنه سيتم إرسال طائرة لإخلاء الأردنيين الموجودين في مدينة ووهان الصينية بأسرع وقت ممكن مشيرا إلى أن الحكومة حصلت على موافقة السلطات الصينية على عملية الإخلاء من المدينة التي فرض عليها حجر صحي.

وتسارع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي أثار الذعر داخل الصين وتسلل إلى خارج حدودها لتسجل دول أخرى حول العالم بما فيها الولايات المتحدة واليابان وتايلاند عددا من الإصابات الجديدة في وقت سارعت فيه بلدان كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية تأمل من خلالها درء الفيروس عن أراضيها.