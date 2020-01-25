الرئيس الصيني: تسارع انتشار فيروس كورونا يضع البلاد في وضع خطر

بكين-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن انتشار فيروس كورونا الجديد أخذ يتسارع في البلاد مشيراً إلى أن ذلك يضع البلاد في وضع خطر.

ونقلت وكالة أنباء الصين “شينخوا” عن الرئيس شي قوله اليوم خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي “إن الصين يمكنها الانتصار في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف شي إنه “من الضروري إزاء تسارع هذا الوباء تعزيز القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني”.

وكان التلفزيون الصيني أعلن في وقت سابق اليوم أن الرئيس شي عقد اجتماعاً للمكتب السياسي وذلك لبحث الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد الذي تفشى في بعض مناطق الصين وانتقل إلى دول أخرى في العالم وأدى إلى وفاة 41 شخصاً وإصابة أكثر من 1300 على مستوى العالم.

وفي غضون ذلك قررت الحكومة الصينية تعليق الرحلات المنظمة من وإلى الصين لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي أسفر عن وفاة 41 شخصاً في البلاد وتسجيل حالات في عدة قارات.

وأعلن التلفزيون الصيني اليوم أنه اعتباراً من الإثنين المقبل لن تتمكن وكالات السفر الصينية من بيع حجوزات في الفنادق والقيام برحلات منظمة.

إلى ذلك قالت وسائل إعلام صينية إن العاصمة بكين ستوقف حركة جميع الحافلات بين الأقاليم الصينية بدءاً من يوم غد الأحد للحد من انتشار الفيروس.

وفي سياق متصل نجحت مجموعة طبية في شركة شنغهاي تجي جيانغ للعلوم والتكنولوجيا الأحيائية المحدودة في تطوير اختبار لفيروس كورونا الجديد وهو أول منتج اختبار للفيروس من قبل هيئة الفحص القانونية.

ومن المقرر بعد الحصول على إذن من الهيئة الوطنية لمراقبة الأدوية أن ترسل هذه المجموعة إلى المستشفيات ومراكز مكافحة الأمراض ووحدات مكافحة الأمراض عند الدخول والخروج لتحديد ما إذا كان هناك فيروس كورونا المستجد في عينات المرضى المشتبه بهم.

وتعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة في سياق الكشف عن الفيروس والحد من انتشاره في الصين والعالم علماً أنه في الأيام السابقة كان يتم الكشف عن المرض من خلال فقط أجهزة تلتقط حرارة الجسم وأعراضاً مصاحبة.

وتسارع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي آثار الذعر داخل الصين وتسلل إلى خارج حدودها لتسجل دول أخرى حول العالم بما فيها الولايات المتحدة واليابان وتايلاند عدداً من الإصابات الجديدة في وقت سارعت فيه بلدان كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية تأمل من خلالها درء الفيروس عن أراضيها.