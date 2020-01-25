قاسيون يتأهل إلى الدور النهائي لدوري كرة السلة للناشئين

دمشق-سانا

فاز فريق قاسيون بكرة السلة على فريق الوحدة بنتيجة 82-65 نقطة في المباراة التي أقيمت على صالة الفيحاء بدمشق ضمن منافسات دوري كرة السلة للناشئين.

وبهذا الفوز ينضم قاسيون إلى الفرق المتأهلة عن مجموعة دمشق إلى الدور النهائي للدوري رفقة الثورة الذي فاز على النصر بنتيجة 76-51 نقطة والفيحاء الذي تغلب على المحافظة بنتيجة 73-67 نقطة والجيش الذي تفوق على جرمانا بنتيجة 81-27 نقطة.

مدرب قاسيون محمد المصري قال في تصريح لـ سانا إن فريق الناشئين يضم مواهب عدة استطاعت في اللقاء الأخير التغلب على فريق الوحدة العريق في اللعبة وتأهل إلى الدور النهائي الذي يضم أفضل ثمانية فرق في الدوري منوهاً بإدارة النادي التي ذللت كل الصعوبات وأمنت للفريق كل مستلزماته للمنافسة على اللقب.

وتقام اليوم مباراتا تحديد المراكز الأولى في المجموعة فيلعب قاسيون مع الثورة والجيش مع الفيحاء.

محمد الخاطر