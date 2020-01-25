فوز سيدات محردة على سلمية في دوري الدرجة الثانية بكرة السلة

حماة-سانا

تغلب محردة على سلمية بنتيجة 35-34 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن منافسات المجموعة الوسطى والساحلية لدوري الدرجة الثانية بكرة السلة للسيدات.

ورغم الخسارة تأهلت سيدات سلمية إلى دور الثمانية المؤهل لدوري الدرجة الأولى للموسم المقبل بعد احتلالهن صدارة المجموعة فيما احتل محردة المركز الرابع وتأهل إلى الملحق الذي تشارك فيه خمسة أندية وسيحدد الفريقان المتأهلان إلى دور الثمانية.

يذكر أن المجموعة الوسطى والساحلية تضم أندية سلمية والتضامن وحطين ومحردة وكفربهم.