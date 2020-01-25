أشبال عمال حماة في صدارة بطولة المحافظة بكرة القدم

حماة-سانا

تغلب نادي عمال حماة على مورك بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي ضمن الجولة الثانية من بطولة حماة بكرة القدم لفئة الأشبال.

وفي مباراة ثانية تغلب الشيحة على سلمية بثلاثة أهداف مقابل هدفين علماً أن مباريات هذه الجولة افتتحت بلقاء الطليعة والنواعير والتي انتهت بالتعادل السلبي تلتها مباراة شرطة حماة وقمحانة وانتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذه النتائج صعد عمال حماة إلى صدارة ترتيب البطولة برصيد ست نقاط وجاء الطليعة والنواعير بالمركز الثاني برصيد أربع نقاط.