فريقا تشرين وحطين لكرة القدم يتعاقدان مع شيخ يوسف والحافظ

اللاذقية-سانا

تعاقد فريقا تشرين وحطين لكرة القدم مع اللاعبين مصطفى شيخ يوسف وإسماعيل الحافظ على التوالي للعب ضمن صفوف فريقيهما خلال الموسم الحالي للدوري الممتاز لكرة القدم.

مدرب تشرين ماهر بحري أشار في تصريح لمندوب سانا الرياضي إلى أن انضمام شيخ يوسف لفريقه هو خطوة إيجابية لتدعيم صفوف الفريق الذي يتصدر ترتيب الدوري حاليا وينافس بقوة للحفاظ على هذه الصدارة.

من جهته اعتبر مدرب حطين حسين عفش أن الحصول على خدمات الحافظ يأتي بهدف تعزيز القوة الدفاعية للتعويض عن الثغرة التي تركها رحيل تامر حاج محمد الذي تعاقد مع السالمية الكويتي مؤخرا.

وكان شيخ يوسف لعب مع جبلة الموسمين الماضيين قادما من تشرين ليعود لناديه مجددا فيما عاد الحافظ لحطين بعد أن لعب مع جبلة موسما واحدا.