يانا عفيف… موهبة واعدة وتميز في الرميات الثلاثية

اللاذقية-سانا

تعد لاعبة كرة السلة في نادي التضامن يانا عفيف من المواهب المتميزة فتألقت مع ناديها في البطولات المحلية منذ انضمامها إليه وقدمت أداء جيدا مع المنتخب الوطني في البطولات الخارجية.

عفيف وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي قالت “إن بدايتها باللعبة كانت بعمر سبعة أعوام وتدرجت في نادي التضامن بمختلف الفئات ابتداء من الصغيرات وصولا إلى فئة السيدات وشكلت مع زميلاتها الجيل الأول لانطلاق لعبة كرة السلة في النادي ووصلت لمرحلة جيدة من المهارات الفنية والقدرات البدنية التي مكنتها من إجادة اللعب بمختلف المراكز” .

وأضافت عفيف 16 عاما إنها شاركت مع النادي في بطولات المحافظة والجمهورية وكأس الاتحاد وحققت مع ناديها مراكز مهمة بمختلف الفئات منها بطولات المحافظة منذ عام 2015 وحتى 2019 وعلى مستوى سورية المركز الأول في بطولة المدارس المركزية عام 2017 ووصيف بطل الدوري في العام نفسه وكأس الاتحاد 2019.

وتابعت عفيف إنها شاركت مع المنتخب الوطني في بطولة الهند الدولية تحت 18 سنة وبطولة الأردن الدولية الودية تحت سن16 سنة التي توجت خلالها بجائزة أفضل لاعبة رميات ثلاثية مشيرة إلى أن حصولها على هذه الجائزة حفزها لبذل الكثير من الجهد لتحقيق المزيد من الألقاب مع المنتخب الوطني في استحقاقاته القادمة .

بدورها لفتت مدربة اللاعبة مرام عشي إلى أن عفيف موهبة متميزة منذ صغرها لأنها تمتلك مواصفات لاعبة كرة السلة الناجحة ببنيتها الجسدية القوية ومهاراتها وفنياتها العالية والدليل على ذلك أنها انضمت لصفوف المنتخب الوطني تحت 18 سنة وهي بعمر14 سنة.