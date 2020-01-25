برلماني تشيكي: الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي في سورية يتعارض مع القانون الدولي

براغ-سانا

أكد عضو مجلس النواب التشيكي ميروسلاف غريبينيتشيك اليوم أن الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي في سورية يتعارض مع القانون الدولي.

وشدد غريبينيتشيك في مقال نشره بصحيفة هالو نوفيني على أن الولايات المتحدة التي حرضت ودعمت المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية تواصل السير على النهج نفسه للعام التاسع على التوالي.

ولفت غريبينيتشيك إلى أن واشنطن أثارت الكثير من الحروب التي كلفت مئات آلاف الضحايا وتسببت بخسائر مالية هائلة وخاصة غزوها للعراق منتقدا مواقف العديد من دول الغرب ودعمها للحروب الامبريالية الأمريكية بدلا من التصدي لها ومحذرا في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة تجر العالم إلى الهاوية.