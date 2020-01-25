25 كانون الثاني1915- ألكسندر غراهام بيل يفتتح أول اتصال هاتفي عبر القارة الأمريكية

دمشق-سانا
1348 – زلزال في النمسا يؤدي إلى مصرع 5000 شخص.
1915 – ألكسندر غراهام بيل يفتتح أول اتصال هاتفي عبر القارة الامريكية.
1919 – تأسيس عصبة الأمم.
1939 – زلزال في تشيلان بتشيلي بقوة 3ر8 درجات على مقياس ريختر يخلف 28000 قتيل.
1942 – تايلاند تعلن الحرب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وذلك بعد أن تعاون رئيس وزرائها مع اليابانيين الذين وعدوه بإعطاء بلاده جزءا من أراضي الصين وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1972 – التوقيع على اتفاقية صلح بين اليابان والاتحاد السوفييتي.
1999- زلزال في كولومبيا بقوة 4ر6 درجات على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل نحو ألفي شخص .
2010 – سقوط طائرة ركاب إثيوبية في البحر الأبيض المتوسط قباله السواحل اللبنانية وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار بيروت .
2014 – فوز منتخب الجزائر ببطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال .
من مواليد هذا اليوم
1880 – أرثر سيسيل ألبورت.. طبيب جنوب إفريقي مكتشف متلازمة ألبورت.
1917 – إيليا بريغوجين.. عالم كيمياء بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1977/.
1928 – إدوارد شيفردنادزه رئيس جورجيا.
1949 – بول نرس.. عالم كيمياء حيوية إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2001/.
من وفيات هذا اليوم
967 – سيف الدولة الحمداني.. أمير من الدولة الحمدانية في حلب.
2008 – عزيز صدقي رئيس وزراء مصر.
أعياد ومناسبات
عيد الشرطة في مصر.