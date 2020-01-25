ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في شرق تركيا إلى 19 قتيلاً و922 مصاباً

أنقرة-سانا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا أمس إلى 19 قتيلا و922 مصاباً.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية قولها في بيان اليوم إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 19 قتيلا بينهم 15 في ولاية ألازيغ و4 بولاية ملاطية شرق تركيا بينما وصل عدد المصابين إلى 922 شخصاً.

من جهته أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن ما يقرب من 30 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين بولاية ألازيغ ما يجعل حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بينما أشار وزير البيئة مراد قوروم إلى أن 30 بناء دمر اثر الزلزال في ولايتي ألازيغ وملاطية إضافة إلى تعرض أبنية أخرى لأضرار متنوعة.

وأشارت حصيلة سابقة أمس إلى مصرع 14 شخصا وإصابة 270 آخرين جراء الزلزال في شرق تركيا.

وكان المركز الوطني للرصد الزلزالي بدمشق أعلن أمس أنه تم رصد زلزال هزة أرضية قوية بقوة 9ر6 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا بعمق 10 كم بمسافة تبعد 221 كيلومترا شمال شرق مدينة غازي عنتاب وشعر بها السكان في معظم أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطى لرصد الزلازل في وقت سابق بوقوع زلزال تتراوح قوته من 7ر6 إلى 7 درجات شرق تركيا.