الجناح السوري يشهد إقبالاً واسعاً في اليوم الثالث من معرض فيتور الدولي للسياحة في مدريد

مدريد-سانا

شهد الجناح السوري إقبالاً واسعاً في اليوم الثالث لمعرض السياحة الدولي “فيتور” بدورته الـ 40 الذي تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد.

وتوافد على الجناح السوري ممثلون لوكالات السياحة والسفر الإسبانية وبعض المهتمين بالاستثمار في سورية وخاصة في قطاع السياحة فضلاً عن عدد كبير من الزوار الإسبان.

وأشار المهندس غياث الفراح معاون وزير السياحة رئيس الوفد السوري خلال لقائه وزير الاقتصاد في حكومة إقليم لاريوخا في الشمال الإسباني سيلسو غونزاليس إلى أن عودة سورية للمشاركة في المنتديات الدولية وخاصة السياحية هي دليل على تعافيها من الإرهاب ووجودها اليوم في مدريد يمثل رسالة بانها بدأت عملية النهوض باقتصادها.

من جهته عبر الوزير الاسباني عن ترحيبه بكل المبادرات التي تطرحها وزارة السياحة والحكومة السورية ورغبته بزيارة سورية برفقة فريق من رجال الأعمال والمستثمرين إضافة إلى دعوته الجانب السوري لزيارة إقليم لاريوخا للتعرف على آخر ما توصل إليه في مجال السياحة والترويج والاستثمار السياحي.

وفي حديثه مع مندوب الإذاعة والتلفزيون الإسباني الرسمي أشار المهندس الفراح إلى أن معظم المناطق في سورية أصبحت تنعم بالأمن والأمان والاستقرار بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وتحريرها من رجس الإرهاب موضحاً أن مشاركة الوفد السوري هي من أجل دعوة المؤسسات الاقتصادية ووكالات السياحة والسفر الإسبانية للقدوم إلى سورية والتعرف على السوق الاقتصادي والاستثماري الواعد فيها والتسهيلات التي تمنحها الحكومة السورية.