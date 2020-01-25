مسؤولون بإدارة ترامب يقدمون إفادات لمجلس الشيوخ بشأن سياسته تجاه إيران

واشنطن- سانا

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم أن مسؤولين كبارا بوزارة الخارجية الأمريكية سيقدمون لأعضاء اللجنة “إحاطة سرية” حول السياسة المتبعة تجاه إيران الأسبوع المقبل وسط مساع لإصدار تشريع يحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن حرب ضد طهران.

وذكرت رويترز أن المبعوث الأمريكي لشؤون إيران برايان هوك سيكون في صدارة من سيقدمون الإحاطة يوم الثلاثاء القادم.

وصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في وقت سابق من هذا الشهر لصالح منع ترامب من القيام بمزيد من الأعمال العسكرية ضد طهران بعد جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية بأوامر مباشرة من ترامب.