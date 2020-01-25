فرنسا تعلن أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا في أوروبا

باريس-سانا

أعلنت فرنسا اليوم عن تسجيل أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا في القارة الأوروبية إحداهما قرب العاصمة باريس والأخرى جنوب غرب البلاد.

ونقلت رويترز عن وزيرة الصحة الفرنسية آنياس بيزون قولها في مؤتمر صحفي إن هاتين الحالتين هما أول حالات إصابة في أوروبا مضيفة إن هناك حالات أخرى ستظهر على الأرجح في البلاد.

وأشارت بيزون إلى أنه تم نقل المريض الأول إلى مستشفى في باريس لتلقي العلاج في حين كانت حالة الإصابة الثانية بمدينة بوردو في جنوب غرب البلاد.

يذكر أن هذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة كورونا التي قد تسبب أمراضاً غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.