الأردنيون يجددون تظاهرهم ضد اتفاقية الغاز مع العدو الإسرائيلي

عمان-سانا

شهدت العاصمة الأردنية عمان مجدداً اليوم مظاهرة احتجاجية حاشدة تنديداً باتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي وللمطالبة بإسقاطها.

وذكرت وكالة عمون الإخبارية أن المتظاهرين عبروا عن رفضهم بدء تنفيذ ضخ الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى الأردن مشيرين إلى أن اتفاقية الغاز قدمت المصالح الصهيونية على مصالح الأردن واقتصاده ومواطنيه.

وخرجت على مدى الأيام السابقة مظاهرات احتجاجية حاشدة تنديداً باتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي وللمطالبة بإسقاطها واتخاذ موقف واضح وقوي إزاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب.