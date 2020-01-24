مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا

أنقرة-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر جراء زلزال ضرب شرق تركيا اليوم وشعر به سكان في سورية والعراق ولبنان وفلسطين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله إن شخصين لقيا مصرعهما في ملاطية وشخصين آخرين في ألازيغ شرق تركيا جراء الزلزال الذي أدى لانهيار مبنى مكون من خمسة طوابق وألحق أضراراً بعشرات المباني.

وكان المركز الوطني للرصد الزلزالي بدمشق أعلن أنه تم رصد زلزال “هزة أرضية قوية” بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا بعمق 10 كم بمسافة تبعد 221 كيلومتراً شمال شرق مدينة “غازى عنتاب” وشعر بها السكان في معظم أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل في وقت سابق بوقوع زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات شرق تركيا.