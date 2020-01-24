زلزال بقوة 6.9 درجات بالقرب من الحدود السورية التركية

دمشق-سانا

أعلن المركز الوطني للرصد الزلزالي بدمشق أنه تم رصد زلزال “هزة أرضية قوية” بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر بالقرب من الحدود السورية التركية.

وأوضح المركز في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم رصد الهزة الأرضية بعمق 10 كم بالقرب من الحدود السورية التركية بمسافة تبعد 221 كيلومتراً شمال شرق مدينة “غازي عنتاب” شعر بها في معظم أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل في وقت سابق بوقوع زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات شرق تركيا.

وكانت هزة أرضية خفيفة بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة شواطئ مدينة اللاذقية منتصف الشهر الماضي.