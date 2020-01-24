الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بحماية الأقصى

القدس المحتلة-سانا

أدانت الخارجية الفلسطينية استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات الفلسطينية الإسلامية والمسيحية بما فيها المسجد الأقصى المبارك مطالبة المجتمع الدولي بوقفها.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى واعتداءاتهم على مئات المصلين فيه تأتي في إطار مخططات الاحتلال لتهويده والسيطرة عليه مؤكدة في الوقت ذاته على صمود الفلسطينيين بوجه هذه المخططات.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بالتحرك الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال وفق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وتوفير الحماية للأماكن المقدسة من اعتداءات الاحتلال المتواصلة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك واعتدائها على مئات المصلين فيه.