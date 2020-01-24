حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة مساء اليوم

دمشق-سانا

أوضحت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن الطرق العامة بالمحافظات سالكة باستثناء عدد من الطرق في محافظات ريف دمشق والسويداء واللاذقية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وبينت إدارة المرور في نشرتها مساء اليوم أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة وتوجد حركة ثلوج على طريق الديماس باتجاه أوتستراد بيروت والطريق سالك كما توجد حركة ثلوج على طريق الزبداني باتجاه التكية سهل مضايا والطريق سالك.

وفي محافظة السويداء جميع الطرق سالكة عدا طريق قيصما بهم أبو زريق تل اللوز طليلين الهويا الحريسة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق الشعاب خازمة ملح أم شامة سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق صلخد وقراها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية جميع الطرق فيها سالكة عدا طريق صلنفة محطة البث الغاب غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريق بيت ياشوط الغاب سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق بطموش الدالية سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق معرين الدالية سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق حلبكو المنيزلة سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد والطريق المؤدية إلى حاجز الشعرة باتجاه بويب الهوا الغاب سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.