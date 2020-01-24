موسكو: نحتفظ بحق الرد على طرد الدبلوماسيين الروس من بلغاريا

صوفيا-سانا

أعلنت موسكو أنها تحتفظ بحق الرد على طرد الدبلوماسيين الروس من بلغاريا مشيرة إلى أن العمل الذي أقدمت عليه صوفيا لا يتماشى مع “الروح البناءة التقليدية للعلاقات بين البلدين”.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قالت السفارة الروسية في العاصمة البلغارية صوفيا عبر “فيسبوك” اليوم: “تمت دعوة السفير الروسي في بلغاريا إلى وزارة الخارجية البلغارية وتم تسليمه مذكرة حول اعتبار دبلوماسي في السفارة شخصاً غير مرغوب به ومذكرة أخرى اعتبرت الممثل التجاري شخصاً غير مرغوب به” مؤكدة أن بلغاريا لم تقدم أي دليل يؤكد قيام أنشطة لا تتفق مع وضعهما.

وأضافت السفارة “يحتفظ الجانب الروسي بحق اتخاذ تدابير ردية ويعتبر أن قرار السلطات البلغارية بنشر هذه المعلومات على المواقع العامة قبل الإخطار الرسمي للسفارة لا يتماشى مع الروح البناءة التقليدية للعلاقات بين دولتينا”.

وكان مكتب المدعي العام البلغاري قال في وقت سابق “بعد تلقي معلومات من وكالة الأمن القومي قام بإجراءات ما قبل المحاكمة بخصوص اثنين من الدبلوماسيين الروس المشتبه بقيامهما بالتجسس ولكن نظرا لأنهما يتمتعان بوضع الحصانة الدبلوماسية تم إغلاق القضية”.