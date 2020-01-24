الحرارة للارتفاع قليلاً غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بمقدمة مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام أما ليلاً فيحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية ومن حدوث الصقيع والضباب في المناطق الداخلية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 12-4

المنطقة الجنوبية 12-3

المرتفعات الجبلية 5-ناقص 1

المنطقة الوسطى 13-3

المنطقة الساحلية 16-9

المنطقة الشمالية 12-3

منطقة الجزيرة 8-2

المنطقة الشرقية 13-5

منطقة البادية 12-4