إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم 

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه المشاركين بالمظاهرة ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال وباتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.