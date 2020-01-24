وقفة احتجاجية لأبناء الجولان العربي السوري المحتل رفضاً لمشروع المراوح الهوائية الذي تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامته على أراضيهم

القنيطرة-سانا

نظم أبناء الجولان العربي السوري المحتل وقفة احتجاجية رفضاً لمشروع المراوح الهوائية الذي تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامته على الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لأهالي الجولان المحتل.

وجدد المشاركون في الوقفة التي أقيمت اليوم في ساحة بلدة مجدل شمس في الجولان العربي السوري المحتل تمسكهم بأراضيهم وعدم التنازل عن ذرة تراب منها والدفاع عنها مهما كلف ذلك من تضحيات.

وأكد المشاركون أن مشروع المراوح الهوائية ما هو إلا سلسلة من الممارسات والإجراءات الصهيونية بحق الجولان المحتل أرضاً وهوية والتي تهدف إلى سرقة المزيد من أملاك المواطنين السوريين الذين لهم وحدهم حق التصرف بأراضيهم.

وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة مشروع المراوح الهوائية المؤلف من 46 مروحة على مساحة تقارب 6000 دونم في عدد من المواقع المحيطة بقرى مجدل شمس وعين قنية وبقعاثا ومسعدة.