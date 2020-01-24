اليورو ينخفض إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع

لندن-سانا

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع اليوم وذلك مع مخاوف بأن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي سيبقون على سياسة نقدية تميل إلى التيسير في المستقبل القريب.

وذكرت رويترز أن اليورو متجه نحو أسوأ بداية للعام في خمس سنوات إذ انخفض 5ر1 بالمئة هذا الشهر ويجري تداوله عند أدنى مستوياته منذ الثاني من كانون الأول عند 1031ر1 دولار.

وأظهر مسح أن نشاط الشركات في منطقة اليورو ظل ضعيفا في بداية العام وذلك بعد يوم من إبقاء صانعي السياسات بالبنك المركزي الأوروبي على سياساتهم دون تغيير والتمسك بتعهدهم بمواصلة شراء سندات وخفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة حتى يتجه التضخم في منطقة اليورو مجددا إلى الهدف الذي يضعونه له.

وارتفع مؤشر الدولار 2ر0 بالمئة إلى 87ر97 ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وجرى تداول الدولار الأسترالي عند 6846ر0 دولار أمريكي ليمحو المكاسب التي حققها بعد تقرير قوي للوظائف في اليوم السابق ويتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.