اليابانية أوساكا تودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

ملبورن-سانا

تلقت اليابانية ناعومي أوساكا حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم هزيمة غير متوقعة أمام الأمريكية الصاعدة كوكو جوف في الدور الثالث بمجموعتين مقابل لا شيء.

وذكرت رويترز أن اوساكا البالغة من العمر 22 عاما ودعت المنافسة بعد خسارتها أمام جوف 15 عاما بنتيجة 6-3 و6-4.

وبهزيمتها اليوم أصبحت أوساكا ثالث لاعبة سبق لها التتويج بلقب البطولة الكبرى تودع المنافسات في النسخة الحالية اليوم وذلك بعد أن خرجت الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز بطلة 2017 والدنماركية كارولين وزنياكي المتوجة باللقب في 2018 في وقت سابق اليوم.

وتلتقي جوف في دور الـ16 مع مواطنتها صوفيا كينين المصنفة الـ14 أو مع الصينية تشانغ شواي.