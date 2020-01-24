سلطات النظام التركي تعتقل 40 شخصاً

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم أربعين من عناصر الشرطة السابقين بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تموز عام 2016.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها “إن الاعتقالات تمت في مدن ومحافظات قونيا وغازي عنتاب وقيصري وأديامان وأضنة وطرابزون ويوزغات وبورصة وفي العاصمة أنقرة”.

وأضافت المصادر “أن حملة الاعتقالات تستهدف ما مجموعة 50 من عناصر الشرطة السابقين بينهم أربعة من القادة حيث تم اعتقال 40 منهم ولا تزال عمليات البحث جارية عن البقية”.

وخلال السنوات التالية للمحاولة الانقلابية سجنت سلطات النظام التركي أكثر من 77 ألف شخص واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.

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