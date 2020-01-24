العاصفة الثلجية تغلق طرقاً في لبنان وتتسبب بتعطيل حركة الملاحة

بيروت-سانا

تسببت العاصفة الثلجية التي تجتاح لبنان بتعطيل حركة الملاحة وإغلاق المرفأ التجاري في صور وطرق عدة في البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم أن العاصفة المحملة بالأمطار والثلوج اجتاحت قرى وبلدات قضاء زغرتا شمال لبنان وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية بالميناء التجاري في صور بسبب ارتفاع الأمواج التي حملت معها الحصى والرمال.

كما تساقطت الثلوج بغزارة في المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 800 متر عن سطح البحر وسط صقيع غير مسبوق ورياح باردة ووصلت الثلوج في قضاء بشري إلى ارتفاع 900 متر وفي عكار إلى 1100 متر وما فوق وأغلقت بعض الطرق.

وأفادت غرفة التحكم المروري بأن طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات وتعمل جرافات الثلوج على إعادة فتح الطرق الرئيسية والفرعية التي أقفلتها الثلوج.

وتعرضت الكثير من المناطق في لبنان منذ الـ 16 من الشهر الجاري لمنخفض جوي أدى إلى أضرار كبيرة في منطقة البقاع الشمالي بفعل الرياح القوية والأمطار المرافقة لها وتم إغلاق عدد من المدارس والمعاهد الرسمية حينها.