وحدات الجيش تستعيد قرية السمكة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد امتصاص هجوم الإرهابيين وتتابع عملياتها على محور التح أبو جريف

إدلب-سانا

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري قرية السمكة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد امتصاص هجوم إرهابيي تنظيم جبهة النصرة أمس وتكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكر مراسل سانا من مناطق العمليات أن وحدات الجيش العاملة في ريف معرة النعمان وبعد امتصاصها الهجوم الكبير الذي شنه إرهابيو “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع لهم أمس على محور التح- ابو جريف-السمكة قامت بإعادة الانتشار والتجميع على اتجاه قرية السمكة وطهرتها من الإرهابيين.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش تتابع عملياتها على محور التح- أبو جريف لتطهيرهما من الإرهابيين.

وشنت التنظيمات الإرهابية أمس هجوما عنيفا على اتجاه “التح أبو جريف السمكة” عبر الزج بأعداد كبيرة واستخدام مختلف أنواع الأسلحة والعربات المفخخة.