الصين تطلق مسبار المريخ في تموز القادم

بكين-سانا

أعلنت الصين اليوم عزمها إطلاق أول مسبار لمهمة استكشاف المريخ في تموز المقبل.

ونقلت وكالة شينخوا عن مصادر من شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية قولها لصحيفة تشاينا يوث ديلي “مسبار المريخ سيتم إرساله بواسطة الصاروخ الحامل لونغ مارش5 واي4” مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الصين عن الشهر الذي سيتم فيه إطلاق برنامجها لاستكشاف المريخ.

وأضافت المصادر إن الصين سترسل مسبارا إلى مدار المريخ قبل أن يهبط وينشر مسبارا متجولا عليه موضحة أن صاروخ لونغ مارش5 واي4 سينفذ خلال العام الجاري مهمات عديدة بما في ذلك إطلاق مسبار المريخ وإعادة عينة القمر.