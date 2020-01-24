830 مصاباً بفيروس كورونا في الصين.. وإصابات جديدة بعدد من البلدان

عواصم-سانا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 830 توفي منهم 25.

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات الصينية أمس أشارت إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 571 إضافة إلى وفاة 17 آخرين جراء الفيروس الذي ظهر في منطقة ووهان بمقاطعة هوبي وسط البلاد.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة نقلته وكالة شينخوا: “الإصابات بالفيروس المذكور تركزت في 29 منطقة على مستوى مقاطعة هوبي حتى نهاية يوم أمس بينما توفي 24 شخصا في مقاطعة هوبي وآخر في مقاطعة خبي” مشيرة إلى أن 34 من بين المصابين خرجوا من المشافي بعد تلقيهم العلاج المناسب.

وأضاف البيان: “1072 حالة مشتبهة تم الإبلاغ عنها في 20 منطقة على مستوى مقاطعة هوبي” موضحا أنه تم تأكيد إصابة خمس حالات في منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين ومقاطعة تايوان بواقع حالتين في كل من هونغ كونغ وماكاو وحالة واحدة في تايوان.

ووفقاً للبيان.. تم تعقب 9507 حالات اتصال وثيق بالمرض بينها 8420 شخصا يخضعون لمراقبة طبية بينما تم إخراج 1087 آخرين من المشافي.

الصين تؤسس فريقا بحثياً لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد

في سياق متصل أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية تأسيس فريق بحث وطني يتألف من 14 خبيرا للمساعدة في الوقاية ومراقبة تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن مصدر بالوزارة قوله “فريق البحث لمكافحة الفيروس يعتبر جزءاً من مشروع علمي تكنولوجي عاجل للوزارة تم إطلاقه بشكل مشترك مع لجنة الصحة الوطنية وإدارات أخرى في اجتماع عقد مؤخرا”.

ويوفر المشروع دعماً علمياً تكنولوجياً في 10 ميادين بحثية بما فيها تعقب الفيروس وانتقاله وطرق التعقب والتغير الجيني وتطوير اللقاح.

وتم تعيين تشونغ نان شان عالم جهاز التنفس رئيسا للفريق المذكور وهو من الأكاديمية الصينية للهندسة والذي اشتهر بجهوده البارزة في مكافحة الصين لوباء متلازمة التنفس الحاد “سارس” عندما تفشى المرض عام 2003.

إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة

كما أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا في كل من هذه البلدان.

وجاء في بيان لوزارة الصحة اليابانية وفق رويترز: “أصيب رجل في الأربعينيات من العمر بالفيروس كان وصل إلى اليابان الأحد الماضي قادما من مدينة ووهان الصينية “مشيرة إلى أن الرجل يخضع حاليا للعلاج بأحد المشافي.

وكانت اليابان أعلنت مؤخرا عن إصابة واحدة بفيروس كورونا.

وفي بيان مماثل أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا.

وكانت سنغافورة أكدت أمس أيضا اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا وقالت إن “حالة أخرى أظهرت التحاليل الأولية إصابتها بالمرض”.

يذكر أن هذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة كورونا التي قد تسبب أمراضا غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.