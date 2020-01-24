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ليفربول يفوز بصعوبة على ولفرهامبتون بالدوري الانكليزي

2020-01-24

لندن-سانا

فاز فريق ليفربول بصعوبة على ولفرهامبتون واندرارز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما امس في ختام الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي ليفربول كل من اللاعب جوردان هندرسون في الدقيقة الثامنة وروبرتو فيرمينو بالدقيقة 84 فيما سجل راؤول خيمينيز هدف وولفرهامبتون الوحيد في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 67 نقطة بفارق 16 نقطة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني علما بأن له مباراة مؤءجلة فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 34 في المركز السابع.

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