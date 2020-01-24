منصور يطالب بالتصدي لمخططات الاحتلال بضم أراض فلسطينية جديدة

نيويورك-سانا

طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال والتصدي لمخططاته الرامية إلى ضم أراض فلسطينية جديدة في الضفة الغربية إلى كيانه الغاصب.

مطالبة منصور هذه جاءت خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن لبحث القضية الفلسطينية حسبما أوردت وكالة وفا حيث ركزت أغلبية الدول في بياناتها على رفضها القاطع محاولات كيان الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة التي تنتهك القوانين الدولية وتقضي على أي أمل لتسوية القضية الفلسطينية.

وقال منصور إن المبادرات التي تؤءيد هذه المخططات الاحتلالية غير القانونية والابتعاد عن الإجماع الدولي المنصوص عليه في قرارات هذا المجلس مرفوضة ومحكوم عليها بالفشل مؤكدا أن الوقت قد حان لإنهاء المعايير المزدوجة التي سمحت لكيان الاحتلال بالإفلات من العقاب وتجاوز القانون الدولي دون أي عواقب.

وأكد منصور أن هذا الأمر يعني الوقف الكامل لجميع مخططات الاحتلال الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة وجميع تدابير الضم والإجراءات والممارسات غير القانونية الأخرى بما في ذلك العقاب الجماعي وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وشدد مندوب فلسطين الدائم أنه في حال استمرار كيان الاحتلال في تحدي المجتمع الدولي فلا ينبغي على العالم أن يتردد في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين.