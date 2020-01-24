لحود: العقيدة النضالية لسورية وجيشها حققت الانتصار على الإرهابيين

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني الأسبق العماد اميل لحود أن العقيدة النضالية الوطنية لسورية قيادة وجيشا وشعبا وراء تحقيق الانتصار على الإرهابيين والمخربين الذين أرسلوا إلى أرضها من مختلف أنحاء العالم.

وقال لحود خلال اتصال هاتفي مع الأسير المحرر صدقي المقت لتهنئته بتحريره من الأسر إن هذا النموذج من المقاومة لعقود داخل الأسر هي ثقافة أهل الجولان العربي السوري المحتل وأهل سورية التي استطاعت أن تصمد في وجه الأعداء سواء أكان العدو الخارجي أم جموع عصابات الإرهابيين مضيفا “هنا تبرز القيمة النضالية الوطنية الكبيرة للقيادة السورية والجيش العربي السوري في تحقيق الانتصار على الإرهابيين والمخربين الذين أرسلوا إلى أرضها من مختلف أصقاع العالم”.

وبين لحود أن صمود المقاوم المقت في زنازين العدو الصهيوني يثبت أن إرادة الرجال الذين يملكون الحق في وجه الباطل قادرة على صنع الانتصارات منوها بصمود أهل الجولان العربي السوري وتاريخهم الكفاحي المجيد.

من جهته أكد المقت أنه “كان دائما يتابع الانجازات الكبرى على الصعيد الوطني اللبناني وصولا الى تحرير الأراضي اللبنانية من براثن الاحتلال الصهيوني” موضحا أن ذلك اليوم كان دافعا وحافزا للمزيد من الصمود والمواجهة مع العدو.

وأعرب المقت عن تقديره للحود لتهنئته بالتحرر من الأسر مؤكدا متابعة الكفاح في مواجهة العدو الصهيوني وعودة الجولان إلى حضن الوطن.