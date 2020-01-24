مصر ترفع الاستعداد للدرجة القصوى تحسباً لفيروس كورونا

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم رفع درجة الاستعداد على خلفية المخاوف من انتشار نوع جديد لفيروس كورونا متخذة إجراءات لمواجهة المرض.

وحسب صحيفة الأهرام المصرية رفعت الوزارة مستوى الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من احتمال انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال رئيس قطاع الطب الوقائي المصري علاء عيد إنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بهذا الفيروس في مصر حتى الآن.

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 571 شخصاً إلى جانب وفاة 17 جراء الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان.