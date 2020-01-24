الرئاسة الفلسطينية:نرفض القرارات الأمريكيةالمخالفة للقانون الدولي

القدس المحتلة-سانا

جدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة التأكيد على رفض كل القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي والداعمة للاحتلال الاسرائيلي ولا سيما قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.

وذكرت وكالة وفا أن تأكيد أبو ردينة هذا جاء في ظل أنباء عن قرب الإعلان عما تبقى من بنود ما تسمى “صفقة القرن” المشبوهة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي إلى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف التي كفلتها القرارات الدولية ولاسيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي خطوة تمثل استخفافا بالقانون الدولي والقرارات الدولية أعلن في السادس من كانون الأول عام 2017 اعترافه بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي لاقى تنديدا وخروج مظاهرات في العديد من المدن والعواصم العربية والعالمية لإسقاط هذا القرار وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.