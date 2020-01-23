موسوي: التهديد الأميركي باغتيال قاآني إرهاب دولة تمارسه واشنطن

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن التهديد الأميركي الصريح باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني يميط اللثام بشكل صارخ عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه واشنطن.

وكان المبعوث الأميركي لشؤون إيران برايان هوك هدد في تصريح صحفي بأن قاآني “سيلقى نفس مصير” الفريق قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن في بغداد مطلع الشهر الجاري “في حال سار على نهجه”.

وقال موسوي في تصريح له اليوم إن تصريحات هذا المسؤول في الخارجية الأميركية تعد إعلاناً رسمياً وإماطة للثام بشكل صارخ عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه الإدارة الأميركية مشدداً على أن الإدارة في واشنطن تعد ثاني نظام بعد الكيان الصهيوني الذي يعلن رسمياً توظيف إمكاناته الحكومية وقواته المسلحة لارتكاب عمليات إرهابية ويؤكد مواصلة هذا النهج في المستقبل أيضاً.

واعتبر موسوي أن لجوء سياسيي الإدارة الأميركية إلى الأعمال الإرهابية يؤكد عجزهم وتخبطهم داعياً المجتمع الدولي إلى شجب الممارسات الأميركية وإرهاب الدولة الذي تتبعه محذراً من أن مثل هذا النهج سترتد نتائجه على الجميع عاجلاً أم آجلاً.

وكان الفريق سليماني استشهد في عدوان أميركي بالصواريخ استهدف سيارته في الثالث من الشهر الجاري بعد خروجها من مطار بغداد.