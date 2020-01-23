جامعة دمشق تمدد فترة التقدم لمفاضلة ملء الشواغر الخاصة بمقاعد الطلاب العرب والأجانب في الدراسات العليا

دمشق-سانا

مددت جامعة دمشق اليوم فترة التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الخاصة بمقاعد الطلاب العرب والأجانب في الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي لغاية السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت الجامعة أعلنت عن هذه المفاضلة في الخامس عشر من الشهر الجاري وحددت مدة التقدم لها في مديرية النظم والمعلومات في الفترة ما بين 15-1 و23-1-2020 مبينة أنها موجهة لخريجي الجامعات السورية “الحكومية والخاصة” والجامعات غير السورية وخريجي التعليم المفتوح ولجميع الاختصاصات باستثناء كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة

المعمارية والهندسة المعلوماتية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي لحملة الإجازة في الهندسة المعمارية للعام الدراسي 2019-2020 وذلك وفق الرسوم المحددة للطلاب العرب والأجانب.