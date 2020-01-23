اللاذقية: ضبط محل يبيع فروجاً غير صالح للاستهلاك البشري وإغلاق 16 محلاً لمخالفات متعددة

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية محلاً على طريق جبلة بانياس القديم يبيع فروجاً حياً غير صالح للاستهلاك البشري مصاباً بمرض جرثومة إيكولاي وغير مكتمل النمو إضافة إلى وجود فراريج نافقة ضمن المحل.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد لمراسل سانا أن صاحب المحل استغل حملات دعم الليرة ليبيع هذا الفروج بأسعار مخفضة وأن الفروج الواحد لا يتجاوز وزنه 800 غرام مشيراً إلى أنه تم تشميع المحل وإحالة الضبط إلى القضاء المختص وإتلاف المادة المصادرة.

إلى ذلك نظمت المديرية اليوم من خلال جولاتها الرقابية على الأسوق 51 ضبطاً تموينياً شملت وفق جديد 12 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار بينها 4 مكاتب سيارات و13 ضبطاً لعدم تداول فواتير بينها ضبط لتاجر جملة إضافة إلى ضبوط للبيع بسعر زائد والامتناع عن البيع وتقاضي أجور زائدة على أجور بدل خدمات وحيازة مواد منتهية الصلاحية وعدم وجود مواصفات.

وأشار جديد إلى أنه تم تنظيم ضبطين أيضا للاتجار بمادة الغاز المنزلي وضبط لإنتاج خبز مخالف للمواصفات مع تنظيم 7 ضبوط عينة ومعالجة 11 شكوى هاتفية والكترونية مبيناً أنه نتيجة لهذه المخالفات تم إغلاق 16 محلاً.