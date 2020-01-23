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الملكة إليزابيث الثانية تصدق رسمياً على (بريكست)

2020-01-23

لندن-سانا

صدقت الملكة اليزابيث الثانية رسميا اليوم على القانون المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

ونقلت أ ف ب عن وزير بريكست ستيف باركلي قوله في تغريدة على تويتر إن الملكة منحت الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست ليصبح بالتالي قانونا مشيرا إلى أن المملكة المتحدة بإمكانها بعد هذه التصديق الخروج من الاتحاد الأوروبي في الـ31 من كانون الثاني الجاري.

وينتظر أن يوقع مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي في بروكسل معاهدة الانفصال الرسمية يوم غد الجمعة بينما سيقوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتوقيع عليها في الأيام المقبلة.

وكان مجلس العموم البريطاني صدق نهائيا أمس على اتفاق بريكست مفسحا المجال أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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