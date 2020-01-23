صالح يبحث مع ستولتنبرغ قرار سحب القوات الأجنبية من العراق

دافوس-سانا

بحث الرئيس العراقي برهم صالح اليوم مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق.

وذكر مكتب الرئاسة العراقية في بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي واع “أن صالح استقبل ستولتنبرغ في مقر إقامته بدافوس السويسرية وأكد أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل كما استعرض معه الأوضاع الأمنية وضرورة اجتثاث الإرهاب ودعم الامن والاستقرار في العراق والمنطقة”.

وكان مجلس النواب العراقي صوت في الخامس من الشهر الجاري بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأمريكية ضد مقرات وقيادا ت عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.