اللاذقية.. إخماد حريق في خزان كهربائي امتد إلى منازل سكنية

اللاذقية-سانا

أخمد فوج إطفاء اللاذقية حريقاً شب في خزان كهربائي امتد بعدها إلى خزان مازوت وعدد من الغرف لأربعة منازل سكنية في بناءين متجاورين في حي المار تقلا بمدينة اللاذقية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأوضح قائد فوج الإطفاء الرائد مهند جعفر في تصريح لمراسل سانا أن 5 سيارات إطفاء شاركت في السيطرة على الحريق وإخماده من محورين “محور لكل بناء” وبسرعة قياسية دون تسجيل أي إصابات بين سكان البناءين.

ولفت جعفر إلى أن الحريق نشب في البداية بخزان كهربائي واشتعال المحولة بداخله وخزان الزيت فيها بالطابق الأرضي ونظراً لوجوده ضمن منور ضيق يصل بين بناءين سكنيين انتقل الحريق من طابق إلى آخر حيث اشتعل على إثرها خزان مازوت موجود على مصطبة المنور بالطابق الثاني لتصل النيران إلى صالون منزل بالطابق الثالث لأحد البناءين وامتدت أيضاً إلى غرف النوم لثلاثة منازل سكنية في البناء الثاني.

وأشار جعفر إلى أن أحد رجال الإطفاء تعرض لحالة اختناق بسيطة وتمت معالجته في المكان ضمن سيارة الإسعاف التي رافقت عمليات الإخماد.