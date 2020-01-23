أغان طربية وتراثية في أمسية غنائية بثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

أحيت فرقة عمريت للموسيقا العربية بقيادة الفنان مهدي إبراهيم حفلاً فنياً موسيقياً تنوعت أغانيه بين الوطني والتراثي والطربي في صالة المركز الثقافي العربي في طرطوس.

وأدت المغنية ريما حبيب بصوتها مقطوعات منوعة منها الوطنية والتراثية والطربية وأخرى حديثة منها “سورية الحب الأبدي” و”زهرة الفلة” و”حبيتك تنسيت النوم” و”قالوا العدا” و”بحلم بيك” و”أسمر يا أسمراني” وسط تفاعل جمهور الصالة بالغناء والتصفيق.

وأوضح الفنان مهدي إبراهيم أن هذا الحفل يندرج ضمن الحفلات الدورية التي تقام بالتعاون مع دار الأسد والتي تهدف إلى إحياء التراث الموسيقي الشرقي وإسعاد الناس وتقديم موسيقا راقية للجمهور التواق لها.

أما المغنية حبيب فبينت أن مشاركتها ضمن الحفل أتت بدافع رغبتها بتقديم أغان تراثية وقديمة للجمهور وتذكيرهم بها ونشر البهجة بينهم لافتة إلى أنه تم اختيار هذا النمط الموسيقي حفاظاً على الموسيقا العربية الأصيلة.

بدورها وجدت العازفة على آلة القانون جلنار سليمان أن المشاركة ضمن هذه الحفلات تعني لها الكثير وتساعدها على تطوير ذاتها للوصول إلى أوركسترا أكبر.