الخميس / 23 / 01 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
غروسبيتش: وجود القوات الأمريكية في سورية احتلال غايته نهب ثرواتها
2020-01-23
أجنحة الشام في معرض فيتور الدولي للسياحة والسفر بمدريد
2020-01-23
بمشاركة سورية… افتتاح الدورة الـ 40 للمعرض الدولي للسياحة (فيتور 2020) في مدريد
2020-01-22
المقت: الجيش العربي السوري يقدم التضحيات دفاعاً عن سورية والأمة العربية
2020-01-22
مجلس كنائس الشرق الأوسط يدعو لرفع الحصار عن الشعب السوري
2020-01-22
أغلبية التشيك يعتبرون العدوان التركي على الأراضي السورية تهديداً للأمن العالمي
2020-01-22
الجعفري: استعادة الجولان السوري المحتل بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي أولوية لسورية-فيديو
2020-01-21
محليات
ضبط 15 كيلو غراما من الحشيش المخدر وكميات من الهروين بدمشق وريفها
2020-01-23
العدل تشكّل لجنة لمتابعة آلية تطبيق مرسومي تشديد العقوبات على التعامل بغير الليرة: عدم التهاون في تنفيذ العقوبات
2020-01-23
جولة في شوارع دمشق (صور)
2020-01-23
وزارة الداخلية: القبض على شخص يقوم بتصريف العملات الأجنبية بالسوق السوداء
2020-01-23
المباشرة بتأهيل شبكة الصرف الصحي في مدينة تدمر
2020-01-23
الهلال الأحمر يدخل 2900 سلة غذائية ومثلها من الطحين إلى 5 بلدات بريف درعا الشمالي
2020-01-23
منخفض جوي قطبي المنشأ.. هطلات مطرية غزيرة وثلوج على ارتفاع 900 متر ليلا وفجر الغد
2020-01-23
رياضة
الاتحاد الآسيوي يتراجع ويمنح الأندية الإيرانية حق استضافة نظيراتها الآسيوية
2020-01-23
باريس سان جيرمان يبلغ نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية
2020-01-23
ريال مدريد يتغلب على أونيونستاس بثلاثية في كأس ملك إسبانيا
2020-01-23
يونايتد يسقط أمام بيرنلي بهدفين في الدوري الإنكليزي بكرة القدم
2020-01-23
غريزمان ينقذ برشلونة من مفاجأة إيبيزا
2020-01-22
كوريا الجنوبية تهزم أستراليا وتتأهل لنهائي كأس آسيا
2020-01-22
وليامز تهزم غيدانسك وتبلغ الدور الثالث في بطولة أستراليا للتنس
2020-01-22
اقتصاد
زراعة حماة: تنفيذ كامل الخطة المقررة لزراعة الشعير
2020-01-23
تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع
2020-01-23
انخفاض أسعار الذهب
2020-01-23
اتفاق فرنسي أمريكي على إطار عمل دولي مشترك بشأن الضريبة الرقمية
2020-01-23
بمشاركة سورية… افتتاح الدورة الـ 40 للمعرض الدولي للسياحة (فيتور 2020) في مدريد
2020-01-22
المواصلات الطرقية بحمص تنجز تأهيل أهم الطرق والجسور المتضررة بفعل الإرهاب
2020-01-22
نحو 40 بالمئة نسبة تسويق الحمضيات باللاذقية
2020-01-22
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العدل تشكّل لجنة لمتابعة آلية تطبيق مرسومي تشديد العقوبات على التعامل بغير الليرة: عدم التهاون في تنفيذ العقوبات
مقتل عدد من جنود الاحتلال التركي ومرتزقته بانفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي
وزارة الداخلية: القبض على شخص يقوم بتصريف العملات الأجنبية بالسوق السوداء
استطلاع: أكثرية الأمريكيين تريد عزل ترامب من منصبه
مصدر عسكري: هجوم بأعداد كبيرة لإرهابيي “جبهة النصرة” باتجاه وحدات الجيش المتمركزة جنوب وجنوب شرق إدلب
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الاقتصاد.. الخليل: 67 مادة ضمن مشروع إحلال بدائل المستوردات
حلب اليوم
2020-01-23
تصوير: سامر خزمة
حلب
2020-01-23
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ضبط 15 كيلو غراما من الحشيش المخدر وكميات من الهروين بدمشق وريفها
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حلب اليوم
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