إلغاء مئات الرحلات الجوية بمدينة ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا

بكين-سانا

أعلنت إدارة الطيران المدني الصينية اليوم إلغاء مئات الرحلات الجوية في مدينة ووهان الصينية “للحد من انتشار فيروس كورونا”.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الإدارة قولها اليوم “من المقرر أن تغادر وتصل 566 رحلة من والى ووهان اليوم ولكن تم إلغاء 288 رحلة منها” داعية شركات الطيران إلى إيلاء الاهتمام لتطورات تفشي الفيروس وتعديل خطط رحلاتهم وفقا لذلك.

وذكرت الوكالة أنه تم تعليق جميع وسائل النقل العام بما في ذلك الحافلات ومترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وإغلاق جميع القنوات في المطارات حتى إشعار آخر.

وكانت الصين اعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 571 شخصا إلى جانب وفاة 17 جراء الفيروس الذي ظهر في ووهان.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس أمس أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية في مدينة ووهان وسط البلاد والتي سجلت فيها أول إصابة بفيروس كورونا الجديد ستحد من مخاطر انتشار الفيروس عالميا.